Катастрофа затвори временно път I-5 над АМ "Тракия"

Пътнотранспортно произшествие временно затвори за движение път I-5 в района на надлеза над АМ "Тракия". Инцидентът е станал около 13:20 ч. на км 240.

По първоначална информация произшествието е възникнало между лек автомобил и микробус. При сблъсъка са пострадали и двамата водачи. Те са транспортирани в здравно заведение за оказване на медицинска помощ.

На място има полицейски екип. Извършените проби за употреба на алкохол на водачите са отчели отрицателни резултати.

Движението в района на местопроизшествието е преустановено. Създаден е обходен маршрут, като трафикът се пренасочва през селата Християново и Памукчии.