Катедралата „Свети Вит“ в Прага се сдоби с нов орган с близо 600 тръби

Почти 700-годишната катедрала „Свети Вит“ в Прага официално представи новия си църковен орган, с което един от най-значимите храмове в Чехия получава обновен музикален инструмент за богослужения и концерти, предаде Асошиейтед прес.

Новият орган, който разполага с около 6000 тръби, е изработен в ателието на германския майстор Герхард Гренцинг в Испания, след което е бил транспортиран на части до катедралата и сглобен на място.

Церемонията по освещаването беше извършена от пражкия архиепископ Станислав Пржибил, като в рамките на службата бяха изпълнени произведения от Антонин Дворжак, Георг Фридрих Хендел, Камий Сен-Санс и Йозеф Хайдн.

Според представители на катедралата „Свети Вит“ новият инструмент е резултат от над 14 години усилия, като за неговото финансиране е проведена кампания за набиране на средства, събрала над 135 милиона чешки крони (около 5,5 милиона евро) от хиляди дарители.

Старият орган, построен в началото на 30-те години на XX в., се е оказал недостатъчен за мащабното пространство на катедралата и често е имал нужда от поправка. По време на Втората световна война и последвалия комунистически период не са били предприети сериозни ремонти на инструмента.

Снимки: БТА

Катедралата „Свети Вит“ е сред най-значимите символи на чешката държавност - там са коронясвани и погребвани чешки владетели, а скъпоценностите на чешката корона също се съхраняват в храма, припомня още Асошиейтед прес.