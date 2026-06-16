БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП не свали имунитета на Никола Минчев
Чете се за: 01:00 мин.
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат...
Чете се за: 02:42 мин.
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили...
Чете се за: 02:47 мин.
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Катедралата „Свети Вит“ в Прага се сдоби с нов орган с близо 600 тръби

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Още
Запази
катедралата bdquoсвети витldquo прага сдоби нов орган близо 600 тръби
Слушай новината

Почти 700-годишната катедрала „Свети Вит“ в Прага официално представи новия си църковен орган, с което един от най-значимите храмове в Чехия получава обновен музикален инструмент за богослужения и концерти, предаде Асошиейтед прес.

Новият орган, който разполага с около 6000 тръби, е изработен в ателието на германския майстор Герхард Гренцинг в Испания, след което е бил транспортиран на части до катедралата и сглобен на място.

Церемонията по освещаването беше извършена от пражкия архиепископ Станислав Пржибил, като в рамките на службата бяха изпълнени произведения от Антонин Дворжак, Георг Фридрих Хендел, Камий Сен-Санс и Йозеф Хайдн.

Според представители на катедралата „Свети Вит“ новият инструмент е резултат от над 14 години усилия, като за неговото финансиране е проведена кампания за набиране на средства, събрала над 135 милиона чешки крони (около 5,5 милиона евро) от хиляди дарители.

Старият орган, построен в началото на 30-те години на XX в., се е оказал недостатъчен за мащабното пространство на катедралата и често е имал нужда от поправка. По време на Втората световна война и последвалия комунистически период не са били предприети сериозни ремонти на инструмента.

Снимки: БТА

Катедралата „Свети Вит“ е сред най-значимите символи на чешката държавност - там са коронясвани и погребвани чешки владетели, а скъпоценностите на чешката корона също се съхраняват в храма, припомня още Асошиейтед прес.

#Катедралата „Свети Вит“ #Чехия #Прага

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа край Слънчев бряг: 18-годишна украинка загина на пешеходна пътека
1
Тежка катастрофа край Слънчев бряг: 18-годишна украинка загина на...
Археологическо откритие: Надпис потвърждава, че в Хераклея Синтика има храм, посветен на Херакъл
2
Археологическо откритие: Надпис потвърждава, че в Хераклея Синтика...
Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване
3
Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
4
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
Отлив на 120 000 германски туристи заради проблеми с авиопревозвачите
5
Отлив на 120 000 германски туристи заради проблеми с авиопревозвачите
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването на 1,3 млрд. лева за борба с пожарите
6
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
4
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
5
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
6
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...

Още от: Любопитно

В САЩ запечатаха капсула на времето с исторически артефакти и документи
В САЩ запечатаха капсула на времето с исторически артефакти и документи
Откриха инсталацията "Пещерата на Пон Ньоф" на JR за посетители в Париж (СНИМКИ) Откриха инсталацията "Пещерата на Пон Ньоф" на JR за посетители в Париж (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
"Море от облаци" в Китай - внушителен природен феномен (ВИДЕО) "Море от облаци" в Китай - внушителен природен феномен (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
"Адресът на историята": Столични ученици събират на едно място къщите на бележити българи "Адресът на историята": Столични ученици събират на едно място къщите на бележити българи
Чете се за: 02:40 мин.
Преди приемането на редовен бюджет – какви мерки препоръчват експертите Преди приемането на редовен бюджет – какви мерки препоръчват експертите
Чете се за: 02:42 мин.
Рядко първо издание на романа "Брулени хълмове" ще бъде продадено на търг в Лондон (СНИМКИ) Рядко първо издание на романа "Брулени хълмове" ще бъде продадено на търг в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

ЕП не свали имунитета на Никола Минчев
ЕП не свали имунитета на Никола Минчев
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджетна комисия разреши изтеглянето на нов държавен дълг Бюджетна комисия разреши изтеглянето на нов държавен дълг
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Известен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след положителен тест за наркотици Известен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след положителен тест за наркотици
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу...
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
ЕП дебатира доклада за напредъка на Република Северна Македония за...
Чете се за: 02:17 мин.
Европа
Споразумение, политика, футбол: Иран е във фокуса на срещата на Г-7...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ