Керкез е отстранил Бютучи след скандал на тренировка с Лапоухов

Зимното попълнение Фьодор Лапоухов е другият участник в сблъсъка със Зюмюр Бютучи, който коства мястото на крилото в ЦСКА, разбра БГНЕС. Двамата са били разтървани по време на тренировка, след като първо са разменили реплики заради ситуация на терена.

След случилото се косоварят не успял да сдържи нервите си, а на треньора Душан Керкез казал, че си тръгва от тренировка. Всичко това не се харесало на босненския специалист. В медийното пространство бързо се появиха информации, че във времето Зюмюр имал и други провинения.

На приближени крилото споделило, че разбрал от сайта на ЦСКА за отстраняването му от първия отбор. Новината беше разпространена на 5 август.

Един от любимците на феновете - Димитър Евтимов, също беше освободен от ЦСКА с мейл.

След всичко случило се с Бютучи ръководството на клуба логично ще потърси раздяла с най-скъпия футболист в състава, според специализираните сайтове (2,50 млн. евро).

Той има договор с ЦСКА до лятото на 2026 г., така че сигурно ще опита да вземе няколко заплати накуп, какъвто беше случаят с Лиъм Купър. „Червените“ разглеждат и възможността да скъсат договора по дисциплинарни причини.