БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Княз Симеон получи сертификат от школата Шаолин след месеци интензивни тренировки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Деца
Запази
Снимка: ¡HOLA!
Слушай новината

Княз Симеон-Хасан Муньос Сакскобургготски завърши първия етап от обучението си в легендарната школа Шаолин в Китай и получи първия си сертификат по шаолин кунг-фу, съобщават ISBI News, като се позовават на испанското издание ¡HOLA!.

В продължение на близо два месеца той е тренирал в планината Суншан, в провинция Хънан – място, смятано за духовния дом на Шаолин. Там младият княз е живял и тренирал заедно с останалите ученици, без никакви специални привилегии.

Денят му е започвал още в 5:00 сутринта, а тренировките са продължавали между 8 и 10 часа дневно. Освен бойни техники, обучението включва и сериозна физическа подготовка, издръжливост, дисциплина и контрол над ума и тялото.

След края на курса Симеон е издържал официален изпит пред майстори от школата. Като част от традицията той е получил и китайско име, което символизира приемането му в общността на Шаолин.

Този успех е ключов етап в развитието на княз Симеон, който му позволява да продължи към следващите нива в йерархията на Шаолин.

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
3
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието на дигиталната свързаност
6
Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: У нас

Грипна епидемия в Пловдив: учениците минават онлайн до 6 февруари
Грипна епидемия в Пловдив: учениците минават онлайн до 6 февруари
Софийското метро на 28 години - кога отварят новите 3 станции? Софийското метро на 28 години - кога отварят новите 3 станции?
Чете се за: 01:32 мин.
Българското читалище на 170 години: знаете ли кой град поставя началото? Българското читалище на 170 години: знаете ли кой град поставя началото?
Чете се за: 02:42 мин.
Четири области са в предепидемична ситуация заради ръст на грипа Четири области са в предепидемична ситуация заради ръст на грипа
Чете се за: 01:10 мин.
Първият етап от националната селекция за „Евровизия 2026“ привлече над 400 000 зрители Първият етап от националната селекция за „Евровизия 2026“ привлече над 400 000 зрители
Чете се за: 00:30 мин.
Детският радиохор е носител на Голямата награда „Сирак Скитник“ Детският радиохор е носител на Голямата награда „Сирак Скитник“
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не" Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ) Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ