Княз Симеон получи сертификат от школата Шаолин след месеци интензивни тренировки

Княз Симеон-Хасан Муньос Сакскобургготски завърши първия етап от обучението си в легендарната школа Шаолин в Китай и получи първия си сертификат по шаолин кунг-фу, съобщават ISBI News, като се позовават на испанското издание ¡HOLA!.

В продължение на близо два месеца той е тренирал в планината Суншан, в провинция Хънан – място, смятано за духовния дом на Шаолин. Там младият княз е живял и тренирал заедно с останалите ученици, без никакви специални привилегии.

Денят му е започвал още в 5:00 сутринта, а тренировките са продължавали между 8 и 10 часа дневно. Освен бойни техники, обучението включва и сериозна физическа подготовка, издръжливост, дисциплина и контрол над ума и тялото.

След края на курса Симеон е издържал официален изпит пред майстори от школата. Като част от традицията той е получил и китайско име, което символизира приемането му в общността на Шаолин.

Този успех е ключов етап в развитието на княз Симеон, който му позволява да продължи към следващите нива в йерархията на Шаолин.