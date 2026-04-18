Коболи детронира Зверев, ще спори за трофея в Мюнхен с Бен Шелтън

Италианецът Флавио Коболи изигра един от най-силните двубои в кариерата си до момента и се класира за финала на турнира на червени кортове в Мюнхен. 16-ият в световната ранглиста Коболи детронира шампиона от миналата година и водач в схемата Александър Зверев, побеждавайки го с 6:3, 6:3 в първия полуфинал в надпреварата с награден фонд от 2.5 милиона евро.

За Коболи това беше първа победа над тенисист от Топ 5 на ранглистата. От началото на седмицата италианецът няма загубен сет, като до финала дори не му се наложи да играе тайбрек.

23-годишният тенисист впечатли с показатели срещу Зверев, записвайки 32 печеливши удара и едва 14 непредизвикани грешки.

„Това беше един от най-добрите ми двубои в Тура срещу един от най-близките ми приятели. Малко ме е срам, че го направих“, коментира Коболи след последната точка.

Във втория полуфинал в събота Бен Шелтън показа стабилна и уверена игра, за да прекрати участието на №166 в света Алекс Молчан и да си осигури нов шанс да се бори за титлата в Мюнхен в неделя. Американецът загуби финала миналата година от Александър Зверев и ще влезе в сблъсъка си с Флавио Коболи с преднина 3-2 в директните двубои, като е спечелил и трите им срещи през 2025 година.

Шелтън достигна до своя седми финал в АТР Тура и пети на ниво ATP 500, след като вече има титли от Токио през 2023 г. и Далас през февруари, когато спаси три мачбола срещу сънародника си Тейлър Фриц. С успеха си на полуфиналите в Мюнхен той си гарантира, че ще остане №1 на САЩ в ранглистата в понеделник.

Освен това Шелтън стана едва четвъртият тенисист, роден след 2000 година, достигнал до пет финала на ниво ATP 500. Той е и първият американец след Джим Къриър, който стига до поредни финали на клей в Европа след постижението на Къриър на „Ролан Гарос“ в периода 1991–1993 година.