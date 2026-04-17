Александър Зверев с нова крачка към трофея в Мюнхен

Шампионът от миналата година Александър Зверев се класира за полуфиналите турнира по тенис на червени кортове в Мюнхен след победа срещу аржентинеца Франсиско Серундоло в три сета - 5:7, 6:0, 6:2. Местният фаворит загуби първи сет, но взе реванш във втория, в който не даде и гейм на южноамериканеца. В третия водачът в схемата на турнира направи два пробива за крайния успех.

"Играх добре, трябва да призная. Надявам се отново да спечеля трофея в неделя", каза Зверев след успеха.

На полуфиналите той ще срещне италианецът Флавио Коболи, който надигра чеха Вит Коприва с 6:2, 6:2.

В другия полуфинал ще се срещнат американецът Бен Шелтън и Алекс Молчан от Словакия. Шелтън се наложи над младия бразилец Жоао Фонсека с 6:3, 3:6, 6:3. Молчан спечели в два сета срещу канадеца Денис Шаповалов - 6:4, 6:4.