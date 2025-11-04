Кой е "най-сексапилният мъж на годината"?

Английският актьор Джонатан Бейли беше обявен за "най-сексапилния мъж на годината" в годишната класация на списание "Пийпъл".



37-годишният Джонатан Бейли стана известен с ролята си на Антъни, лорд Бриджъртън, в пикантната историческа драма "Бриджъртън" на Нетфликс.

Той изигра и принц Фиеро в миналогодишния блокбастър "Злосторница" и ще повтори ролята си в предстоящото продължение на музикалния фентъзи филм.

Бейли участва и в динозавърския "Джурасик свят: Прераждане" това лято заедно със Скарлет Йохансон.

Той заяви, че за него е огромна чест да получи наградата, която преди това е била присъждана на звезди като Крис Хемсуърт и Джордж Клуни.