БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
НА ЖИВО: "България на прага на еврозоната" -...
Чете се за: 10:35 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кой е "най-сексапилният мъж на годината"?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Излезе класацията на списание "Пийпъл"

Кой е "най-сексапилният мъж на годината"?
Слушай новината

Английският актьор Джонатан Бейли беше обявен за "най-сексапилния мъж на годината" в годишната класация на списание "Пийпъл".

37-годишният Джонатан Бейли стана известен с ролята си на Антъни, лорд Бриджъртън, в пикантната историческа драма "Бриджъртън" на Нетфликс.

Той изигра и принц Фиеро в миналогодишния блокбастър "Злосторница" и ще повтори ролята си в предстоящото продължение на музикалния фентъзи филм.

Бейли участва и в динозавърския "Джурасик свят: Прераждане" това лято заедно със Скарлет Йохансон.

Той заяви, че за него е огромна чест да получи наградата, която преди това е била присъждана на звезди като Крис Хемсуърт и Джордж Клуни.

#"Пийпъл" #най-сексапилен мъж #класация

Последвайте ни

ТОП 24

Над 360 000 българи работят след пенсия
1
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
2
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Пускат парното в София във вторник
3
Пускат парното в София във вторник
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
4
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
5
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
6
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Любопитно

Писмо в бутилка: В Австралия намериха 2 писма от Първата световна война (СНИМКИ)
Писмо в бутилка: В Австралия намериха 2 писма от Първата световна война (СНИМКИ)
Подводен парк в Маями съчетава изкуството и кораловите рифове Подводен парк в Маями съчетава изкуството и кораловите рифове
Чете се за: 02:50 мин.
Турски учени откриха устойчив заместител на яйцата Турски учени откриха устойчив заместител на яйцата
Чете се за: 00:32 мин.
Любители на "пени фартинг" колелото се събраха в Прага Любители на "пени фартинг" колелото се събраха в Прага
Чете се за: 00:35 мин.
Откриха Големия египетски музей край пирамидите в Гиза Откриха Големия египетски музей край пирамидите в Гиза
Чете се за: 01:00 мин.
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
НА ЖИВО: "България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани "Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
Чете се за: 06:30 мин.
По света
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026 Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Скача таксата за издаване на лична карта Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тенденциите у нас: Броят на пенсионерите ще расте, а работещите ще...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ