БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тодор Ангелов е новият председател на Българската...
Чете се за: 03:22 мин.
Корабът "Челси-3" акостира на пристанището в...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Колекционери на ретро автомобили се събраха в Смолян

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Представени бяха класически коли от известни марки, автомобили и мотоциклети от времето на социализма

колекционери ретро автомобилите събраха смолян
Слушай новината

Над 80 колекционери от цялата страна събра четвъртото изложение на ретро автомобили в Смолян, организирано от Авто-мото ретро клуб - Смолян и общината.

Целта на събитието е да съхранява и популяризира автомобилите от миналото и историята на автомобилната техника.

Представени бяха класически коли от известни марки, автомобили и мотоциклети от времето на социализма.

Най-старата кола беше "Берлие 944" от 1922 година, а собственикът й Иван Косев получи специална награда.

Купата на кмета на община Смолян за реставрирания си автомобил "Фолксваген" получи Самет Чаушев.

Купата на организаторите беше присъдена на Станислав Илов и неговия "Мерцедес".

Специални награди бяха връчени в още няколко категории.

#парад #ретро автомобили #Смолян

Последвайте ни

ТОП 24

"Визия 0" в Полша: Как страната постигна драстично намаляване на жертвите на пътя?
1
"Визия 0" в Полша: Как страната постигна драстично...
Потвърдено от Урсула фон дер Лайен: ЕС ще продължи да подкрепя Украйна
2
Потвърдено от Урсула фон дер Лайен: ЕС ще продължи да подкрепя Украйна
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Ново поскъпване на цигарите се очаква през 2027 година
4
Ново поскъпване на цигарите се очаква през 2027 година
Укрепват 550 метра по бреговете на река Девинска
5
Укрепват 550 метра по бреговете на река Девинска
Край на енергийното примирие: Русия за първи път призна за украински удар по рафинерия
6
Край на енергийното примирие: Русия за първи път призна за...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Любопитно

ДАРА и „Bangaranga“ с кандидатури в четири категории за „Грами“ 2027
ДАРА и „Bangaranga“ с кандидатури в четири категории за „Грами“ 2027
Най-горещия септември от началото на измерванията отчетоха в Испания Най-горещия септември от началото на измерванията отчетоха в Испания
Чете се за: 01:50 мин.
Рекорд: 4,28 млн. са чуждите граждани в Япония Рекорд: 4,28 млн. са чуждите граждани в Япония
Чете се за: 02:42 мин.
Мечка е забелязана в района над Зоокъта в Сандански Мечка е забелязана в района над Зоокъта в Сандански
Чете се за: 02:22 мин.
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
15170
Чете се за: 01:02 мин.
Насилие и състрадание по неандерталски: Какво разказват останките в пещера в иракски Кюрдистан Насилие и състрадание по неандерталски: Какво разказват останките в пещера в иракски Кюрдистан
Чете се за: 05:10 мин.

Водещи новини

Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мисия успешна: "Челси-3" акостира в пристанище Бургас, кой стои зад атаката? Мисия успешна: "Челси-3" акостира в пристанище Бургас, кой стои зад атаката?
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
1570 прокурори ще изслушат 25 претенденти за ВСС 1570 прокурори ще изслушат 25 претенденти за ВСС
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Патриарх Вартоломей в България: Георги Милков за знаците зад визитата Патриарх Вартоломей в България: Георги Милков за знаците зад визитата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Заплашен ли е вносът и износът на продукти след атаките с дрон в...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"Стига! Достатъчно": "Гугъл" отказа на Тръмп да...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Путин обяви "зона за сигурност" по границата, ЕС...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Музей на сармите отвори врати в Букурещ, има "експонати"...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ