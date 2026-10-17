Колекционери на ретро автомобили се събраха в Смолян

Над 80 колекционери от цялата страна събра четвъртото изложение на ретро автомобили в Смолян, организирано от Авто-мото ретро клуб - Смолян и общината.

Целта на събитието е да съхранява и популяризира автомобилите от миналото и историята на автомобилната техника.

Представени бяха класически коли от известни марки, автомобили и мотоциклети от времето на социализма.

Най-старата кола беше "Берлие 944" от 1922 година, а собственикът й Иван Косев получи специална награда.

Купата на кмета на община Смолян за реставрирания си автомобил "Фолксваген" получи Самет Чаушев.

Купата на организаторите беше присъдена на Станислав Илов и неговия "Мерцедес".

Специални награди бяха връчени в още няколко категории.