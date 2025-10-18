БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Колони от автомобили на Кресненското дефиле заради катастрофа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Движението се осъществява двупосочно в една лента

колони автомобили кресненското дефиле заради катастрофа
Слушай новината

Катастрофа между два леки автомобила затвори за кратко движението през Креснеското дефиле. По първоначална информация няма тежко пострадали, като една жена е с оплаквания от болки в корема, а друга с болки по тялото, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград.

Заради катастрофата в Кресненското дефиле са се образували колони от автомобили и в двете посоки, а движението се осъществява двупосочно в една лента.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

#"Кресненско дефиле" #задръстване #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
2
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
3
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
4
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
5
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент...
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
6
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Регионални

"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 02:07 мин.
Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали младежи Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали младежи
Чете се за: 01:05 мин.
Обраха офиса на доброволците, спасявали хора в Елените Обраха офиса на доброволците, спасявали хора в Елените
Чете се за: 01:25 мин.
Верижна катастрофа на "Тракия" край Вакарел Верижна катастрофа на "Тракия" край Вакарел
Чете се за: 00:45 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
10137
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Москва за полета на Путин: Още е рано за контакт с България Москва за полета на Путин: Още е рано за контакт с България
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си...
Чете се за: 02:07 мин.
Общество
Обраха офиса на доброволците, спасявали хора в Елените
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали младежи
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ