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Комисията по отбрана одобри още пет нови зенитно-ракетни комплекса по линия на SAFE

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:22 мин.
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Парламентарната комисия по отбрана подкрепи придобиването на още пет нови зенитно-ракетни комплекса по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)". С 16 гласа „за“ и един „против“ депутатите приеха актуализиран проект за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси (ЗРК), който предвижда актуализация на първия етап на проекта за придобиване на един ЗРК IRIS-T SLM и включване на втори етап за допълнителни пет комплекса, с гаранционна и първоначална логистична поддръжка, доставката на зенитно-управляеми ракети и допълнително оборудване.

Проекторешението е внесено от Министерския съвет.

Актуализацията на първия етап е свързана със замяна с друго оборудване на елемент (мултисензорен тракер) от определения състав на ЗРК в приетия вече с Решение на Народното събрание през 2024 г. проект за инвестиционен разход, както и намаляване на сроковете за доставка. Със замяната стойността на сключения вече договор ще се намали от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро. Общата стойност на двата етапа на проекта, финансиран по SAFE, е 1 106 466 933 евро.

Той предвижда и възможности за индустриално сътрудничество в дългосрочен аспект, както и за изграждането на необходимата инфраструктура за експлоатация на зенитно-ракетните комплекси и за съхранението и поддръжката на ракетите в определените им пунктове за постоянна дислокация. Ще се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към придобиваните зенитно-ракетни комплекси.

Целта на проекта е чрез придобиването на нови зенитно-ракетни комплекси да се повишат способностите на Военновъздушните сили за противовъздушна отбрана в съответствие с изискванията на средата на сигурност. Актуализираният проект ще се реализира чрез подписването на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия и на Допълнение към договора за доставка с Diehl Defence за придобиване на системи за противовъздушна отбрана „IRIS-Т“.

#зенитно-ракетни #придобиване #комисия по отбрана

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