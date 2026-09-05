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Комо разгроми Дженоа и временно излезе начело в Серия А

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Спорт
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Асане Диао блесна с два гола при успеха с 4:1 в Генуа, а тимът му събра седем точки след първите три кръга

Комо разгроми Дженоа и временно излезе начело в Серия А
Снимка: БГНЕС
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Комо продължи силното си начало на сезона в Серия А и записа убедителна победа с 4:1 при гостуването на Дженоа в среща от третия кръг. Гостите осъществиха пълен обрат още преди почивката, а с трите точки временно оглавиха класирането със седем в актива си.

Комо пристигна в Генуа с повишено самочувствие след скорошния си успех срещу Наполи и още от началните минути демонстрира офанзивните си намерения с няколко опита от далечна дистанция.

Въпреки по-активните действия на гостите първият удар нанесе Дженоа. В 19-ата минута Милутин Осмаич намери път към вратата и даде аванс на домакините.

Реакцията на Комо обаче беше впечатляваща. Само шест минути по-късно Мартин Батурина възстанови равенството, а в 30-ата минута Асане Диао направи обрата пълен за 2:1.

Гостите не се задоволиха с минималната си преднина и нанесоха още един удар преди почивката. В 40-ата минута 21-годишният аржентинец Нико Пас се разписа за 3:1 и постави Комо в отлична позиция преди втората част.

След паузата тимът запази контрола върху срещата и не позволи на Дженоа да се върне в нея. В 78-ата минута Диао отбеляза второто си попадение за вечерта и оформи категоричния успех с 4:1.

Така Комо продължи без поражение от началото на сезона и събра седем точки, които го изведоха временно на върха в Серия А. За Дженоа трудното начало на кампанията продължава - отборът все още няма победа и остава на последното място в класирането.

#Комо ФК #Серия А 2026/2027 #ФК Дженоа

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