Конго с важен успех срещу Бенин

Спорт
Единственото попадение в срещата отбеляза Тео Бонгонда още в 16-ата минута.

Тео Бонгонда, Конго
Снимка: БТА
Слушай новината

Конго се наложи минимално с 1:0 над Бенин в мач от група „D“ на турнира за Купата на африканските нации. Защитникът на Лудогорец Оливие Вердон изигра пълни 90 минути за тима на Бенин.

Единственото попадение в срещата отбеляза Тео Бонгонда още в 16-ата минута след центриране на Артюр Масуаку от собствената половина на ДР Конго. До края на първото полувреме и двата отбора създадоха положения – Додо Доку за Бенин бе най-близо до гол, а Бонгонда пропусна шанс да удвои преднината на „леопардите“ в 33-ата минута.

След почивката Седрик Бакамбу вкара гол с глава след центриране на Натанаел Мбуку, но попадението бе отменено заради засада след проверка с ВАР. В 70-ата минута Бакамбу отново остана сам срещу вратаря Сатурнин Алагбе, но ударът му бе отразен.

До края на двубоя и двата отбора имаха възможности за гол, но добрата защита надделя и резултатът остана непроменен.

По-късно днес в група „D“ Сенегал среща Ботсвана.

