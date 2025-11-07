БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Контрол на пътя: Втората част на акция "Зима" започва от 11 ноември

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
втората част акция зима започва ноември
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

От 11 ноември ще започне втората кампания на акция "Зима" на "Пътна полиция". Ще се следи за спазването на правилата по пътищата и от пешеходци, и от шофьори, предупреди комисар Мария Ботева - заместник-началник на отдел "Пътна полиция" при ГД "Национална полиция".

"Припомням само, че от 7 септември влязоха в сила промени в Закона за движение по пътищата и те засягат в това число и пешеходците. Освен, че има промени в санкциите спрямо тях като нарушители, така има и въведени нови правила за поведение от тяхна страна", каза комисар Ботева.

снимка: БГНЕС/Архив

По думите ѝ, ще бъде засилен и контролът по пътищата в петък, събота и неделя към граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", "Дунав мост" 1 и "Дунав мост" 2.

"Основна част от нашата контролна дейност в същия ден ще бъде и към това да бъде прилагано административно-наказателното производство по правилния начин, а именно чрез връчване на електронни фишове, наказателни постановления", добави заместник-началникът на "Пътна полиция".

#комисар Мария Ботева #акция "Зима" #контрол на пътя #"Пътна полиция"

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
4
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
5
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
6
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Общество

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби
Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил опит да избегне лента с шипове Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил опит да избегне лента с шипове
Чете се за: 03:50 мин.
От АОБР излязоха с позиция за проектобюджета От АОБР излязоха с позиция за проектобюджета
Чете се за: 01:12 мин.
Задържаха десетки старинни монети, скрити в автомобил край Малко Търново Задържаха десетки старинни монети, скрити в автомобил край Малко Търново
Чете се за: 01:12 мин.
Антон Златанов: Зачестяват неподчиненията на трафикантите на мигранти Антон Златанов: Зачестяват неподчиненията на трафикантите на мигранти
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Контрол на пътя: Втората част на акция "Зима" започва от 11 ноември Контрол на пътя: Втората част на акция "Зима" започва от 11 ноември
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Президентът Радев вижда "бюджета като инструмент за...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Българският изследователски кораб отплава на нова експедиция до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ