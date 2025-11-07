Контрол на пътя: Втората част на акция "Зима" започва от 11 ноември

От 11 ноември ще започне втората кампания на акция "Зима" на "Пътна полиция". Ще се следи за спазването на правилата по пътищата и от пешеходци, и от шофьори, предупреди комисар Мария Ботева - заместник-началник на отдел "Пътна полиция" при ГД "Национална полиция".

"Припомням само, че от 7 септември влязоха в сила промени в Закона за движение по пътищата и те засягат в това число и пешеходците. Освен, че има промени в санкциите спрямо тях като нарушители, така има и въведени нови правила за поведение от тяхна страна", каза комисар Ботева.

снимка: БГНЕС/Архив

По думите ѝ, ще бъде засилен и контролът по пътищата в петък, събота и неделя към граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", "Дунав мост" 1 и "Дунав мост" 2.