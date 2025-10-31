Контузия извади Педри от сметките на Барселона

Барселона няма да разчита на една от своите основни фигури още дълго време. Испанците ще се лишат от услугите на Педри, съобщават медиите в страната. Полузащитникът страда от разкъсване на бедрения мускул в левия му крак и се очаква да се възстановява поне следващите шест седмици.

Информацията гласи, че травмата на испанеца е доста по-тежка от очакваното. 22-годишният футболист се контузи по време на мача срещи Реал Марид в Ла Лига миналата седмица. Така той ще пропусне не само мачовете на испанците от световните квалификации срещу Грузия и Турция, но и тези на каталунците в испанския елит и Шампионска лига. Това са срещите на „блаугранас“ срещу Елче, Брюж, Селта, Атлетик Билбао, Челси, Алавес, Атлетико Мадрид и Бетис.

В най-добрия случай Педри може да се завърне в игра за мача от Шампионската лига срещу Айнтрахт Франкфурт на 9 декември.