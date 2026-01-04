БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Мароко намери място на четвъртфиналите

Спорт
Браим Диас донесе успеха на домакините след почивката.

Мароко, КАН
Снимка: БГНЕС
Мароко си осигури място сред четвъртфиналистите на Купата на африканските нации, превръщайки се в третия сигурен участник в тази фаза на турнира.

Домакините стигнаха до успеха над Танзания след минимална победа, решена от класно изпълнение на Браим Диас. Халфът на Реал Мадрид порази мрежата в 64-ата минута и донесе спокойствие на мароканците. Танзания не успя да отговори с реална заплаха, а в самия край имаше претенции за дузпа, които останаха без последствие след решението на главния съдия.

В битката за място на полуфиналите Мароко ще срещне победителя от двубоя между Южна Африка и Камерун, който е насрочен за тази вечер от 21:00 часа българско време.

До момента единствената напълно оформена четвъртфинална двойка е Мали – Сенегал, а утре програмата предлага още интригуващи осминафинали – Египет срещу Бенин и Нигерия срещу Мозамбик.

#Национален отбор на Танзания по футбол #Купа на африканските нации 2025 #Национален отбор на Мароко по футбол #Браим Диас

Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите
Чете се за: 01:52 мин.
Камерун е четвъртфиналист в турнира за Купата на африканските нации
Чете се за: 01:30 мин.
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 02:17 мин.
Истории от Световните първенства – 1970
Чете се за: 14:20 мин.
С човек по-малко Мали отстрани Тунис от Купата на африканските нации след дузпи
Чете се за: 02:10 мин.

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
