Мароко намери място на четвъртфиналите

Мароко си осигури място сред четвъртфиналистите на Купата на африканските нации, превръщайки се в третия сигурен участник в тази фаза на турнира.

Домакините стигнаха до успеха над Танзания след минимална победа, решена от класно изпълнение на Браим Диас. Халфът на Реал Мадрид порази мрежата в 64-ата минута и донесе спокойствие на мароканците. Танзания не успя да отговори с реална заплаха, а в самия край имаше претенции за дузпа, които останаха без последствие след решението на главния съдия.

В битката за място на полуфиналите Мароко ще срещне победителя от двубоя между Южна Африка и Камерун, който е насрочен за тази вечер от 21:00 часа българско време.

До момента единствената напълно оформена четвъртфинална двойка е Мали – Сенегал, а утре програмата предлага още интригуващи осминафинали – Египет срещу Бенин и Нигерия срещу Мозамбик.