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Контузия поставя под въпрос участието на Серина Уилямс на двойки на Уимбълдън

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Спорт
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Легендарната американка получи травма в коляното при завръщането си на сингъл, а появата ѝ с Венъс в петък остава неясна

Контузия поставя под въпрос участието на Серина Уилямс на двойки на Уимбълдън
Снимка: БГНЕС
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Завръщането на Серина Уилямс на Уимбълдън може да приключи по-рано от очакваното. Легендарната американска тенисистка получи контузия в дясното коляно по време на първия си мач на сингъл след близо четиригодишно отсъствие и участието ѝ в турнира на двойки остава под сериозна въпросителна.

44-годишната носителка на 23 титли от Големия шлем трябваше в петък да се завърне на корт заедно със сестра си Венъс. Двете шесткратни шампионки на двойки на тревните кортове в Лондон трябва да изиграят първия си мач в турнир от Големия шлем като тандем от 2022 година насам.

Проблемите за Серина започнаха още в края на първия сет на двубоя срещу австралийката Мая Джойнт, загубен с 3:6, 7:6(6), 3:6. Въпреки болките американката отказала да се откаже от срещата и доиграла мача, въпреки препоръките на медицинския екип.

След края на двубоя коляното на Уилямс се е подуло, а от щаба на турнира съобщиха, че тя не е била в състояние да изпълни медийните си ангажименти.

„Серина усука дясното си коляно в края на първия сет и по тази причина беше освободена от задълженията си към медиите по препоръка на медицинските екипи на Уимбълдън и WTA“, заяви агентът ѝ Джил Смолър.

По думите ѝ тенисистката е напуснала комплекса без чужда помощ и прави всичко възможно, за да бъде готова за мача на двойки по-късно през седмицата.

Очакваното завръщане на сестрите Уилямс предизвика огромен интерес сред феновете, а евентуалното отсъствие на Серина би било сериозен удар за турнира. Засега окончателно решение дали тя ще може да излезе на корта в петък все още не е взето.

#Уимбълдън 2026 #Серина Уилямс

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