БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Корабът "Елийн", който потъна в Черно море, е превозвал гипс

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
товарен кораб потъна варна
Слушай новината

Корабът "Елийн", който потъна вчера в българската акватория на Черно море, е превозвал гипс в чували. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Плавателният съд се е движил към Черноморск, когато е получил пробойна.

Тя със сигурност не е от външен източник, наш хеликоптер облетял кораба и го е огледал внимателно, за да установи това. Вероятно се касае за конструктивна слабост, информира министър Караджов.

Той допълни, че българската служба по издирване и спасяване е започнала работа, подала е сигнал на румънските си колеги. Излетял е хеликоптер на Военноморските сили на България, който първи стига до корабокрушението. Български и румънски катери също са отплавали към инцидента, но по-късно са отзовани, защото спасителни плотове са били привързани за пристигнал на мястото турски изследователски кораб, допълни министър Караджов.

Той похвали спасителната операция и я определи като "чудесен пример" за това как сработват българските и румънските институции в такива ситуации.

#потънал кораб #Черно море

Последвайте ни

ТОП 24

Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници
1
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
2
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
3
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на пазарджишкото село Огняново?
4
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на...
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване на гласове (СНИМКИ)
5
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване...
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
6
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Регионални

2 г. по-късно: Отпускат 5 млн. лева за щети от наводнението в Царево през 2023 г.
2 г. по-късно: Отпускат 5 млн. лева за щети от наводнението в Царево през 2023 г.
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
Чете се за: 00:47 мин.
Кризата с боклука в столицата - работата на терен продължава Кризата с боклука в столицата - работата на терен продължава
Чете се за: 01:15 мин.
Остава затворен пътят Русе - Бяла заради свлачище, започва спешен ремонт Остава затворен пътят Русе - Бяла заради свлачище, започва спешен ремонт
Чете се за: 01:12 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско" 10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"
Чете се за: 03:47 мин.
Мътна питейна вода във Велико Търново - опасна ли е за здравето? Мътна питейна вода във Велико Търново - опасна ли е за здравето?
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР)
"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Израелското посолство у нас изрази облекчение след освобождаването на израелско-българския гражданин Матан Ангрест Израелското посолство у нас изрази облекчение след освобождаването на израелско-българския гражданин Матан Ангрест
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат
Чете се за: 09:35 мин.
Политика
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Тръмп предупреди, че ще изпрати на Киев ракети...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ