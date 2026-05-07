Корман Исмаилов: Имаме дружества с голяма задлъжнялост и некачествени услуги

Повишаването на качеството на институцията и спазването на принципите на законност, прозрачност, отчетност и борба с корупцията бяха основен приоритет в работата на Министерството на транспорта и съобщенията в рамките на служебното правителство. Това каза на брифинг в Министерския съвет служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов.

По думите му, Министерството е публикувало финансова и икономическа информация за всички държавни предприятия и дружества в системата си. Той подчерта, че тази информация е важна както за гражданите, които ползват услугите на тези дружества, така и за фирмите в сектора, синдикатите, академичните среди и студентите, изучаващи финанси, корпоративно управление и икономика.

"Целта е да може ясно да се проследи как през последните пет години са управлявани средствата на данъкоплатците и държавните ресурси чрез тези предприятия", посочи Исмаилов.

Той отбеляза, че независимо от смените на правителства и политически кабинети, редица дружества продължават да са в сериозна задлъжнялост, а условията на труд за близо 27 000 заети в тях остават проблемни. Според него качеството на част от предоставяните услуги също не отговаря на очакванията, като пример за това са Български държавни железници, "Български пощи" и други предприятия.

Исмаилов посочи, че през годините са сменяни множество ръководства и управителни бордове, изготвяни са различни бизнес доклади, оздравителни програми и инвестиционни планове, но въпреки това системните проблеми остават.

"Идеята ми беше всичко това да бъде поставено на масата, така че министърът, който ще поеме ресора, да разполага с база данни, информация и анализ, както и с ясно очертани реформи, политики и стратегии", каза още той.

По думите му, част от започнатите реформи все още не са напълно завършени, но е положен значителен труд за оздравяването на най-важните държавни предприятия в сектора.

#служебен министър на транспорта и съобщенията #транспортни дружества #задлъжнялост #Корман Исмаилов

