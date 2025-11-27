БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази

Снимката е публикувана от лабораторията NoirLab

"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Снимка: Фейсбук: NOIRLab
Слушай новината

Телескоп в Чили е направил зашеметяваща нова снимка на величествена и грациозна „космическа пеперуда", предаде Асошиейтед прес.

Снимката е публикувана от лабораторията NoirLab на Националната научна фондация.

Заснета миналия месец от телескопа „Джемини Саут" (Gemini South), мъглявината с подходящото име Пеперуда се намира на разстояние между 2500 и 3800 светлинни години он Земята в съзвездието Скорпион.

Една светлинна година се равнява на около 9,5 трилиона километра.

В сърцевината на тази двуполюсна мъглявина се намира бяло джудже, което отдавна е изхвърлило външните си слоеве газ.

Изхвърленият газ образува крила, наподобяващи пеперуда, развяващи се от застаряващата звезда, чиято топлина кара газа да свети.

Ученици от Чили са избрали този астрономически обект, за да отпразнуват 25-годишнината от началото на работата на международната обсерватория „Джемини".

По-рано тази година астрономи съставиха подробна карта в хиляди цветове на откритата от тях близка галактика Скулптор.

#"звездна пеперуда"

Последвайте ни

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
5
Протест срещу реформата в паркирането в София
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
6
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
6
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...

Още от: Наука и технологии

Меморандум за сътрудничество подписаха СУ "Св. Климент Охридски" и Токийският университет
Меморандум за сътрудничество подписаха СУ "Св. Климент Охридски" и Токийският университет
Капсулата "Старлайнър" ще тръгне без астронавти при следващия си полет до МКС Капсулата "Старлайнър" ще тръгне без астронавти при следващия си полет до МКС
Чете се за: 03:10 мин.
Китай изстреля космическия кораб "Шънчжоу-22" Китай изстреля космическия кораб "Шънчжоу-22"
Чете се за: 01:30 мин.
България и Китай разширяват научното си партньорство с нови иновационни проекти България и Китай разширяват научното си партньорство с нови иновационни проекти
Чете се за: 00:45 мин.
Удивително откритие: Вълчица използва капан за раци като инструмент за храна Удивително откритие: Вълчица използва капан за раци като инструмент за храна
Чете се за: 02:22 мин.
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили "Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Стотици без дом и хиляди в неизвестност след огнения ад в Хонконг
Чете се за: 02:15 мин.
По света
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Родителите на убития на пешеходна пътека Филип: Поредно заседание -...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Акула уби жена и рани мъж на австралийски плаж
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ