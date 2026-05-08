Коул Палмър е отворен за трансфер в Манчестър Юнайтед

Полузащитникът на Челси Коул Палмър е готов да обмисли възможността за трансфер в Манчестър Юнайтед, съобщава британското издание Daily Mail.

24-годишният английски национал е свързван с преминаване на "Олд Трафорд“ още през лятото на 2025 година, като интересът към него остава актуален. Според информацията, Палмър е отворен за разговори, ако от страна на "червените дяволи“ има конкретни действия.

На този етап обаче от Манчестър Юнайтед не са взели окончателно решение дали да предприемат офанзива за привличането му, тъй като други позиции в състава са с по-висок приоритет.

През сезон 2025/26 Коул Палмър записа известен спад във формата си, но въпреки това реализира 10 попадения и направи 3 асистенции в общо 30 мача във всички турнири.

Договорът на халфа с Челси е дългосрочен – до лятото на 2033 година, което означава, че евентуален трансфер би изисквал сериозна финансова оферта. Според специализирания портал Transfermarkt, пазарната стойност на футболиста възлиза на около 110 милиона евро.