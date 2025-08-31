Кралска сватба в Лихтенщайн!



Принцеса Мари Каролин – 28-годишната внучка на принц Ханс-Адам II, официално каза "да" на своя любим, 34-годишния венецуелски инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер.

Церемонията се проведе на 30 август в катедралата „Св. Флорин“ във Вадуц, а после празненствата продължиха в замъка на кралското семейство.

Според швейцарския таблоид Blick, Мари Каролин е „най-богатата принцеса в Европа“. И то не е изненада – Лихтенщайн, макар и мини държава с едва 40 000 жители и площ само 160 км², е супер богата благодарение на банки, имоти и гори.