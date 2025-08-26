Хулио Веласкес не просто анализира първия мач

Загубата с 0:2 не е пречупила отбора – треньорът подчертава, че „резултатът не може да убие мечтите“.

Веласкес оценява, че Левски е играл равностойно в първия мач и е имал шансове за гол, което оставя „отворен изход от двубоя“.

Настройката преди реванша в Нидерландия е ясна – няма да е „разходка“, а битка за победа и класиране.

Съставът е почти пълен – отсъства само Карлос Охене, останалите са в групата, макар някои да се връщат след контузии.

Испанецът признава силата на Алкмаар, но обещава, че Левски ще търси доминация и няма да се отклонява от стила си на игра.

Така посланието към феновете е ясно: въпреки трудната задача, Левски отива в Нидерландия със сърце и амбиция да продължи напред.