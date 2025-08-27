Стефани и Габриела Стоеви на осминафинал в Париж

Петкратните европейски шампионки Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа на световното първенство по бадминтон за мъже и жени в Париж и се класираха за осминафиналите.

Българките, за които това е десети шампионат на планетата, се наложиха категорично над поставените под №16 малайзийки Го Пей Къ и Тео Мей Син с 21:11, 21:9 за едва 34 минути.

Стоеви контролираха мача от самото начало – след 11:9 при първото прекъсване в първия гейм, бързо дръпнаха с 16:9 и затвориха гейма без трудности. Във втората част спечелиха шест поредни точки, натрупаха аванс 9:1 и 13:2, и без да изпуснат ритъма си приключиха двубоя с убедителното 21:9.