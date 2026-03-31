Красимир Балъков: Загубихме човек, който остави следа

Съотборникът на починалия днес бивш капитан на българския национален отбор по футбол и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов - Красимир Балъков, заяви, че българският футбол е загубил човек, който е оставил следа и е бил пример.

Михайлов и Балъков бяха ключови фигури в състава на България, който стигна до четвъртото място и бронзовите медали на световното първенство в САЩ през 1994 година.

"Тежко е да приема, че вече го няма. Днес загубихме човек, който остави следа. Боби не беше просто име. Беше присъствие. Сила. Пример. Учител. За мен той беше повече от колега – беше приятел. От онези, които не се срещат често. С когото сме споделяли успехи, идеи, трудности. Почивай в мир, Боби. Няма да те забравим", написа Балъков във "Фейсбук".