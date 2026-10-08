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Криминалисти в Монтана разследват кражба на гориво от камиони, спрели за почивка

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Криминалисти от Монтана разследват грабеж и кражба на общо 1150 литра дизелово гориво от два товарни автомобила, спрели за почивка на път Е-79.

На 7 октомври около 20.00 ч. на главен път Е-79, в района на село Белотинци, 63-годишен турски гражданин, водач на влекач с прикачено полуремарке, спрял на крайпътна отбивка за задължителна почивка.

Около 20.30 ч. шофьорът чул шум около камиона и излязъл от кабината. В близост до резервоарите видял четирима мъже с маркучи и туби. След като започнал да вика по тях, те му нанесли удар с маркуч по гърба, счупили предното панорамно стъкло на влекача и избягали с товарен автомобил.

По данни от бордовия компютър от резервоарите са източени 500 литра дизелово гориво.

Същата нощ, между 3.15 и 8.00 ч., е извършена кражба и от друг товарен автомобил, спрял в участъка между селата Смоляновци и Белотинци. От него са откраднати 650 литра дизел. Камионът е бил управляван от румънски гражданин.

По двата случая са образувани досъдебни производства. Криминалистите продължават работата по установяване на извършителите.

#Агенция „Митници“ #ГКПП "Кулата-Промахон" #цигари

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