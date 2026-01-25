Кристалина Георгиева се срещна с папа Лъв XIV

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева съобщи, че е имала среща с папа Лъв XIV, която определи като голяма чест. По думите ѝ папата е „истински морален компас“ в сложната международна обстановка.

По време на разговора са били обсъдени ключови глобални теми – войната и мира, опазването на планетата, дълговете и хуманитарната помощ. Специален акцент е бил поставен върху общия ангажимент за подкрепа на най-нуждаещите се хора по света, независимо къде се намират.

Срещата подчертава значението на моралното лидерство и международното сътрудничество в условията на глобални кризи.