Кристиан Макун: Феновете се радват на възраждането на българския гигант

Привържениците се радват за възраждането на българския гигант Левски и целият град празнува, заяви защитникът Кристиан Макун в интервю за avsphotoreport.com относно спечелената титла през уикенда. "Сините" детронираха 14-кратния шампион Лудогорец, който ще срещнат в събота.

"Българското първенство не е лесно и е доминирано от друг отбор близо 15 години, така че се гордеем с това, което постигнахме. Аз лично вложих много сили, за да накарам хората във Венецуела да се гордеят с мен. Благодаря на Господ, че получих възможност да стана шампион", каза той в интервю за avsphotoreport.com, което публикува и на личния си уебсайт.

Макун бе основен футболист на Левски през този сезон с 21 мача и един гол за първенството. Венецуелецът получи контузия през месец декември и това повлия на представянето му през пролетта, но той се върна в титулярния състав на финалната права.

"Радвам се, че запазих постоянство през годината. Бях на ниво още от подготовката и европейските турнири. Преминах през контузия, завърнах се и дадох всичко от себе си, за да постигнем целите ни", каза още защитникът.

След като спечели с 1:0 срещу ЦСКА 1948 в събота, Левски стана шампион за 27-и път и първи от 17 години насам. "Сините" играят непрекъснато пред пълни трибуни, което ще важи и за мача с Лудогорец в събота, когато ще вдигнат титлата. Билетите бяха налични онлайн за секунди, а пред касите се вият опашки от ранните часове на деня.

"Целият град празнува, феновете се радват за възраждането на българския гигант. Радвам се за това, което направихме за хората", добави Макун.

Титлата с Левски не е първа в кариерата на Макун. През 2018 венецуелецът спечели Торнео Апертура със Самора ФК, а година по-късно вдигна и купата на страната.

"Всеки футболист иска да играе на високо ниво и да печели. Сега станах шампион извън страната ми и съм щастлив. Това изпълва сърцето ми с радост", каза още бранителят.