Кристиан Василев сложи край на професионалната си кариера

от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Самият той обяви новината в профилите си в социалните мрежи.

Кристиан Василев
Снимка: startphoto.bg
Най-добрият български гребец в последното десетилетие Кристиан Василев сложи край на професионалната си кариера. Самият той обяви новината в профилите си в социалните мрежи.

“Когато за пръв път седнах в лодка преди 17 години, изобщо не си представях, че този спорт ще се превърне в живота ми.

От 2010г. до днес носих екипа на националния отбор на България — с гордост, с болка, с упоритост и с мечти.

Имах честта да представям страната си на 2 Олимпийски игри, 13 световни и 13 европейски първенства — моменти, които ще останат завинаги в сърцето ми.

Но истински безценни са всички хора, с които съдбата ме срещна по този път — треньори, съотборници, съперници, ПРИЯТЕЛИ. Благодаря ви!

Всеки от вас остави следа!

Благодаря на семейството си — че беше до мен винаги: в най-трудните моменти, когато се губех, и в най-светлите, когато успявах!

Не мога да повярвам, че този ден е дошъл — днес слагам край на активната си спортна кариера.

Време е да открия какво друго може да ме вдъхнови по този начин!”, написа 33-годишният пловдивчанин.

