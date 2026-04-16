Кристиано Роналдо играл болен при победата на Ал-Насър

Кристиано Роналдо е изпитал здравословен дискомфорт по време на двубоя на Ал-Насър срещу Ал-Итифак от 29-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия, разкри старши треньорът на тима Жорже Жезуш.

Португалската звезда е имал стомашни проблеми още на почивката, но въпреки това е настоял да продължи участието си в срещата и е останал на терена до 89-ата минута.

"Той имаше стомашни проблеми на полувремето, но настояваше да играе. След края на мача се върна в съблекалнята и повърна“, коментира Жезуш пред местните медии.

Ал-Насър продължава да води в класирането с 76 точки, а Роналдо остава ключова фигура за тима, въпреки моментния здравословен проблем.