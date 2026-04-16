Александър Зверев продължава защитата на титлата си в Мюнхен с убедителна победа

Световният №3 се класира за четвъртфиналите след категоричен успех над Габриел Диало

Александър Зверев продължава уверено похода си към защита на титлата на турнира по тенис на клей в Мюнхен с награден фонд 2,56 милиона евро.

Германецът, който е номер 3 в световната ранглиста и водач в схемата, победи канадеца Габриел Диало във втория кръг с 6:1, 6:2 за малко повече от час игра.

Зверев демонстрира пълно превъзходство, като реализира 3 аса, допусна само една двойна грешка и спечели 5 от 8 възможности за пробив.

На четвъртфиналите 28-годишният тенисист ще се изправи срещу аржентинеца Франсиско Серундоло, поставен под номер 5, който елиминира Ботик ван де Зандсхулп с 6:3, 6:0.

В друга среща от втория кръг словакът Алекс Молчан се наложи над германеца Даниел Алтмайер с 6:4, 7:6(10).

#тенис турнир в Мюнхен 2026 # Александър Зверев

