Мари-Луизе Ета: Успехът във футбола надхвърля пола

Новият старши треньор на Унион Берлин Мари-Луизе Ета заяви, че за нея водещо остава представянето на терена, а не символиката около ролята ѝ в мъжкия футбол.

34-годишната специалистка стана първата жена, поела мъжки отбор в европейска топ лига, след като бе назначена начело на тима от Бундеслигата до края на сезона. Тя наследи Щефен Баумгарт и вече проведе първите си тренировки, като ще дебютира през уикенда срещу Волфсбург.

"За мен винаги е важен футболът. Най-важното е да работя с хора и да постигаме възможно най-голям успех чрез екипна работа“, заяви Ета.

Унион Берлин се намира на седем точки над зоната на изпадащите, но формата на отбора остава колеблива с едва две победи в последните 14 мача през 2026 година.

Треньорката подчерта, че не обръща внимание на дискусиите, свързани с пола ѝ: "След първия съдийски сигнал това е просто футбол.“

Назначението ѝ предизвика широк обществен отзвук, включително и негативни реакции в социалните мрежи, които от клуба осъдиха. Ета обаче заяви, че не се влияе от подобни коментари и остава концентрирана върху работата си.