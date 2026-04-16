Ключов играч се завръща в състава на Челси преди дербито с Манчестър Юнайтед

Полузащитникът на Челси Енцо Фернандес се завърна към пълноценни тренировки и ще бъде на разположение за предстоящия двубой срещу Манчестър Юнайтед от Висшата лига, съобщи мениджърът на тима Лиъм Росиниър.

25-годишният световен шампион с Аржентина пропусна последните срещи на отбора по дисциплинарни причини, включително убедителната победа за ФА Къп срещу Порт Вейл и загубата от Манчестър Сити в първенството.

"Енцо е с групата и тренира много, много добре“, заяви Росиниър пред медиите.

Мениджърът даде информация и за състоянието на други ключови футболисти. Защитникът Трево Чалоба е близо до завръщане, но все още тренира на облекчен режим, докато капитанът Рийс Джеймс остава извън сметките заради контузия.

Челси заема шесто място в класирането с 48 точки и изостава на четири от зона "Шампионска лига“. Победа срещу третия Манчестър Юнайтед може да се окаже ключова в битката за място в топ 5.