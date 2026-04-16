Лионел Меси купи каталунски футболен клуб

Осемкратният носител на „Златната топка“ Лео Меси е закупил каталунския футболен клуб УЕ Корнея, който се състезава в испанската Трета дивизия. Аржентинският гений вече е пълноправен собственик на отбора.

През редиците на УЕ Корнея са преминали редица футболисти, които впоследствие достигат до елита на националния и световния футбол. Школата на тима е дала старт на впечатляващи кариери, сред които се открояват: Давид Рая – настоящ вратар на испанския национален отбор и английския Арсенал, Жорди Алба – бивш съотборник на Меси както в Барселона, така и в Интер Маями, Жерар Мартин – едно от актуалните имена в Барселона, бележещо сериозен прогрес в защитата на първия отбор, Хави Пуадо – капитан на Еспаньол и национал на Испания, Кейта Балде – национал на Сенегал с богат опит във водещите европейски първенства, Айтор Рубиал – един от настоящите капитани на Реал Бетис, Илие Санчес – шампион в американската МЛС и двукратен участник в Мача на звездите.