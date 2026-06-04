Дидие Дешан е оптимист за състоянието на Уилям Салиба

Защитникът Уилям Салиба се чувства добре и е готов да играе преди участието на Франция на световното първенство в Северна Америка. Това каза селекционерът на тима Дидие Дешан.

Коментарите на наставника на „петлите“ дойдоха заради информация, че 25-годишният бранител страда от контузия в гърба след 120-те минути, изиграни в загубения финал от Пари Сен Жермен в Шампионската лига в събота.

„Уилям е добре и ще го следим. Ако трябваше да играе утре, щеше да го направи“, заяви Дидие Дешан.

Салиба пристигна в тренировъчния лагер на Франция във вторник заедно с петима футболисти на ПСЖ - Брадли Баркола, Люка Ернандес, Усман Дембеле, Дезире Дуе и Уарен Заир-Емери. Франция ще играе контроли срещу Кот д'Ивоар в четвъртък и срещу Северна Ирландия в понеделник, преди да замине за САЩ.

„Ще внимаваме с шестимата играчи, които бяха във финала на Шампионската лига, особено с тези, които играха от първата минута, имайки предвид какво ни очаква. Всички 26 играчи са в добро състояние. Този подготвителен мач е една стъпка, а след четири дни има още една срещу Северна Ирландия“, обясни Дешан.

Франция ще започне участието си на Мондиала срещу Сенегал на 16 юни, а останалите тимове в група I са Норвегия и Ирак.