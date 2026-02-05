БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:22 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КС ще се произнесе по казуса "Сарафов"

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Конституционният съд допусна за разглеждане искането на състав на Апелативен съд – Варна, свързано със спорния въпрос дали след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор и съответно може да иска възобновяване на дела.

Определението на КС е лаконично и констатира, че са налице формалните предпоставки за допускане на искането за разглеждане.

Ето какво пише в него:

На свое заседание на 05.02.2026 г. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на състав на Апелативния съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 6 от 2025 г., в сила от 21.01.2025 г.).

В заседанието участваха 12 конституционни съдии.

Определението е прието с 9 гласа „за“ и с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев.

#и.ф. главен прокурор #Конституционен съд #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
2
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
3
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
4
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души,...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
5
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
5
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Още от: Сигурност и правосъдие

Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
ВСС увеличи заплатите на магистратите и съдебните служители ВСС увеличи заплатите на магистратите и съдебните служители
Чете се за: 02:35 мин.
Правосъдният министър предлага законови промени, свързани с педофилията Правосъдният министър предлага законови промени, свързани с педофилията
Чете се за: 01:22 мин.
Българската следа в досиетата "Епстийн" Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
Сарафов за случая "Петрохан": Това е един "Тиун пийкс", който тепърва предстои да разнищим Сарафов за случая "Петрохан": Това е един "Тиун пийкс", който тепърва предстои да разнищим
Чете се за: 02:17 мин.
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Отиде си комикът Илия Цоцин Отиде си комикът Илия Цоцин
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Пак скандали в парламента за ограничаването на изборните секции в...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ