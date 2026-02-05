КС ще се произнесе по казуса "Сарафов"

Конституционният съд допусна за разглеждане искането на състав на Апелативен съд – Варна, свързано със спорния въпрос дали след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор и съответно може да иска възобновяване на дела.

Определението на КС е лаконично и констатира, че са налице формалните предпоставки за допускане на искането за разглеждане.

Ето какво пише в него:

На свое заседание на 05.02.2026 г. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на състав на Апелативния съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 6 от 2025 г., в сила от 21.01.2025 г.).

В заседанието участваха 12 конституционни съдии.

Определението е прието с 9 гласа „за“ и с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев.