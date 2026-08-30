Ксавиер Гарнек спечели втория етап от колоездачната Обиколка на България

Полският колоездач Ксавиер Гарнек от тима на "Мазовше серце Полски“ е победителят във втория етап от 73-тото издание на Обиколката на България в маршрута Бургас – Сливен.

В оспорваната 105-километрова надпревара втори се нареди сърбинът Михайло Столич, а трети финалната линия пресече Раффаеле Венери. В първата десятка успя да влезе и българският колоездач от тима на "Хемус-1896“ Йордан Петров, който се класира пети.

Михайло Столич оглавява временното индивидуално класиране и облече жълтата фланелка.

Утре от 14:30 часа пред сградата на Община Сливен ще бъде даден официалният старт на третия етап към Павел баня.