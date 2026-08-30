БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за...
Чете се за: 01:40 мин.
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са...
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ксавиер Гарнек спечели втория етап от колоездачната Обиколка на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Полякът бе най-бърз в дистанцията от Бургас до Сливен

Ксавиер Гарнек
Снимка: БТА
Слушай новината

Полският колоездач Ксавиер Гарнек от тима на "Мазовше серце Полски“ е победителят във втория етап от 73-тото издание на Обиколката на България в маршрута Бургас – Сливен.

В оспорваната 105-километрова надпревара втори се нареди сърбинът Михайло Столич, а трети финалната линия пресече Раффаеле Венери. В първата десятка успя да влезе и българският колоездач от тима на "Хемус-1896“ Йордан Петров, който се класира пети.

Михайло Столич оглавява временното индивидуално класиране и облече жълтата фланелка.

Утре от 14:30 часа пред сградата на Община Сливен ще бъде даден официалният старт на третия етап към Павел баня.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Силата на човешката воля: Момче от Варна спечели титлата от най-тежкия световен триатлон
1
Силата на човешката воля: Момче от Варна спечели титлата от...
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
3
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали...
До 35° утре, следобедни валежи ще има в началото на новата седмица
4
До 35° утре, следобедни валежи ще има в началото на новата седмица
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
5
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
6
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
4
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Други спортове

Енрик Мас затвърди червената фланелка с победа в планините на Вуелтата
Енрик Мас затвърди червената фланелка с победа в планините на Вуелтата
Пет медала за България на силния турнир по таекуондо Riga Open 2026 Пет медала за България на силния турнир по таекуондо Riga Open 2026
Чете се за: 02:50 мин.
Ивайло Иванов стигна до репешажите и завърши седми на Големия шлем в Лозана Ивайло Иванов стигна до репешажите и завърши седми на Големия шлем в Лозана
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте състезанието от GT World Challenge Europe от пистата "Нюрбургринг" пряко по БНТ 3 Гледайте състезанието от GT World Challenge Europe от пистата "Нюрбургринг" пряко по БНТ 3
Чете се за: 00:17 мин.
Христо Цветков стана „Властелинът на Витоша“ Христо Цветков стана „Властелинът на Витоша“
Чете се за: 05:50 мин.
Кимия Ализаде се завърна в игра на световното за жени Кимия Ализаде се завърна в игра на световното за жени
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна - до кога?
"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна -...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за гасенето му Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за гасенето му
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ) Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Исландците не подкрепиха подновяването на преговорите за членство в ЕС Исландците не подкрепиха подновяването на преговорите за членство в ЕС
Чете се за: 03:27 мин.
По света
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Млад мъж отвлече самолет "Чесна" в Унгария и летя над...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Моторист загина след удар в къща в Берковица
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Републикански шампион е с тежка травма на главата след инцидент на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ