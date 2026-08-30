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Ивайло Иванов стигна до репешажите и завърши седми на Големия шлем в Лозана

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Българският джудист записа три победи в категория до 90 килограма, преди да отстъпи пред олимпийски медалист от Париж 2024

Ивайло Иванов стигна до репешажите и завърши седми на Големия шлем в Лозана
Снимка: БТА
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Ивайло Иванов завърши на седмо място в категория до 90 килограма на турнира от Големия шлем по джудо в Лозана, Швейцария. Българският национал стигна до репешажите след три последователни победи, но не успя да се включи в битката за бронзовото отличие.

Иванов започна участието си с убедителен успех над унгареца Петер Шафран с "ипон“. След това българинът преодоля Михаил Латисев от Молдова с "вадзари“, а в третата си среща се справи по същия начин и с представителя на Великобритания Лачлан Мурхед.

Победната серия на Иванов беше прекъсната в четвъртия му двубой, когато той отстъпи пред Умар Бозоров от Узбекистан и продължи участието си в репешажите.

Там българският национал се изправи срещу Максим-Гаел Нгаяп Амбу. Французинът е отборен олимпийски шампион и бронзов медалист в индивидуалната надпревара от Игрите в Париж през 2024 година. Иванов загуби срещата и така приключи участието си на седмата позиция.

В категория до 90 килограма България имаше още един представител. Мариян Палев стартира с победа с "вадзари“ срещу американеца Александър Кнауф, но във втория кръг беше спрян с "ипон“ от Егор Андони.

При джудистите до 100 килограма Борис Георгиев също започна успешно. Българинът надделя над канадеца Кайл Рейес с "вадзари“, след което отстъпи с "ипон“ пред бразилеца Леонардо Гонсалвеш.

Турнирът от Големия шлем в Лозана събра 515 състезатели от 77 държави, а България беше представена от общо девет джудисти.

#Голям шлем по джудо в Лозана #Ивайло Иванов джудо

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