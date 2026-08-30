Кимия Ализаде се завърна в игра на световното за жени

Българските представителки заеха две пети и едно девето място на световното открито първенство по таеуондо за жени, което се провежда в Таюан, Китай. След близо една година лечение на контузия, бронзовата медалистка от Игрите в Париж 2024 г. Кимия Ализаде отново се включи в големите битки.



Натурализираната българка се представи блестящо в каегория до 57 кг. където изигра 4 срещи. Тя стартира с две победи над японката Мао Нишида и бронзовата медалистка от миналата година от световното първенство Ксения Здор от Русия.

На осминафинала срещу Кимия се изправи европейската шампионка Юлия Витко от Беларус. Тук нашето момиче отново показа отлична форма и логично продължи напред. На четвъртфинала Ализаде трябваше да премери сили с Олимпийската шампионка от Игрите в Париж Ким Ю-жин от Южна Корея. След блестяща игра секунди не достигнаха на българката да се класира за разпределение на медалите. Въпреки, че зае пето място Кимия Ализаде показа, че основната и цел е класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Другите две българки Дея Пеева (49 кг.) и Ерика Карабелева (53 кг.) се представиха също на ниво, като Ерика зае пето място, а Дея девето. Поради травми и не влизане в категориите България не можа да има още представителки на първенството.



Световното открито първенство бе използвано от родната федерация, като част от подготовката за всички предстоящи големи надпревари. Треньори с нашите представителки бяха Венцислав Соколов и Давуд Етимани.