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Куче нападна и уби 82-годишния си стопанин в Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Чете се за: 00:45 мин.
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Овчарско куче
Снимка: илюстративна, БТА
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82-годишен мъж е починал, след като е бил нападнат и нахапан от собственото си куче в Стара Загора.Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 на 29 август около 15.20 часа от 53-годишен мъж, роднина на загиналия.

По данни на полицията инцидентът е станал в ограден двор към частна вила в местност в Стара Загора. Четиригодишното куче е от породата „каракачанска“.

На място е изпратен полицейски екип. При извършената проверка е установено, че животното няма паспорт и не е чипирано.

В Първо районно управление – Стара Загора е образувано досъдебно производство.

Работата по случая продължава.

#починал 82-годишен стопанин #нападнало и нахапало стопанина си #Стара Загора #куче

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