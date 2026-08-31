Куче нападна и уби 82-годишния си стопанин в Стара Загора

82-годишен мъж е починал, след като е бил нападнат и нахапан от собственото си куче в Стара Загора.Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 на 29 август около 15.20 часа от 53-годишен мъж, роднина на загиналия.

По данни на полицията инцидентът е станал в ограден двор към частна вила в местност в Стара Загора. Четиригодишното куче е от породата „каракачанска“.

На място е изпратен полицейски екип. При извършената проверка е установено, че животното няма паспорт и не е чипирано.

В Първо районно управление – Стара Загора е образувано досъдебно производство.

Работата по случая продължава.