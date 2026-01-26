Куриоз: Кремонезе забрави вратаря си след гостуване, изпратиха му кола да се прибере

Автобусът на италианския отбор Кремонезе напусна стадиона след гостуването срещу Сасуоло (0:1) без вратаря Емил Аудеро. Куриозната случка се разиграва минути след последния съдийски сигнал.

След мача Аудеро е дал интервю и се е задържал в микс зоната, където е разговарял с двама журналисти и с играча на домакините Джей Идзес. В този момент возилото на отбора е напуснало стадиона. След инцидента клубът е осигурил кола за вратаря, която той е използвал, за да пътува до Кремона и да се присъедини към съотборниците си.

29-годишният Аудеро е изиграл 19 мача за Кремонезе в различни турнири този сезон, като е допуснал 22 гола.