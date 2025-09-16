Кварацхелия ще бъде на линия за първия мач на ПСЖ в Шампионската лига

Европейският шампион Пари Сен Жермен няма да бъде с толкова съкратен състав, колкото първоначално се опасяваха в лагера на парижани, за началото на защитата на титлата в Шампионската лига, пише агенция АП.

ПСЖ продължи перфектния си старт в Лига 1 с четвърта поредна победа през уикенда, но успехът беше помрачен от контузиите на Хвича Кварацхелия, Кан-ин Лий и Лукас Бералдо, които бяха трябваше да напуснат терена.

В навечерието на домакинството на парижани срещу италианския Аталанта на "Парк де Пренс", от френския клуб обявиха, че само Бералдо продължава лечение, след като навехна левия си глезен.

Новината идва като облекчение за Пари Сен Жермен, който вече остана без нападателите Усман Дембеле и Дезире Дуе за мача в сряда вечер.