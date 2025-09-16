БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Кварацхелия ще бъде на линия за първия мач на ПСЖ в Шампионската лига

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Защитата на титлата започва срещу Аталанта в сряда.

Хвича Кварацхелия Пари Сен Жермен ПСЖ
Снимка: БТА
Европейският шампион Пари Сен Жермен няма да бъде с толкова съкратен състав, колкото първоначално се опасяваха в лагера на парижани, за началото на защитата на титлата в Шампионската лига, пише агенция АП.

ПСЖ продължи перфектния си старт в Лига 1 с четвърта поредна победа през уикенда, но успехът беше помрачен от контузиите на Хвича Кварацхелия, Кан-ин Лий и Лукас Бералдо, които бяха трябваше да напуснат терена.

В навечерието на домакинството на парижани срещу италианския Аталанта на "Парк де Пренс", от френския клуб обявиха, че само Бералдо продължава лечение, след като навехна левия си глезен.

Новината идва като облекчение за Пари Сен Жермен, който вече остана без нападателите Усман Дембеле и Дезире Дуе за мача в сряда вечер.

