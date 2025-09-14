ПСЖ продължава да е перфектен в Лига 1, но загуби част от важните си играчи

Френският шампион Пари Сен Жермен победи Ланс с 2:0 у дома в мач от четвъртия кръг на Лига 1. И двата гола за парижани вкара Брадли Баркола, а двете асистенции даде португалският национал Витиня.

Грузинският национал Хвича Кварацхелия контузи левия си прасец още в 29-ата минута и получи медицинска помощ. Крилото не успя да продължи и бе заменен от младия нападател Ибрахим Мбайе. Много вероятно е той да пропусне старта на парижани в Шампионската лига срещу Аталанта в сряда. До края на мача за тима на Луис Енрике напуснаха терена контузени още корейският национал Кан-ин Ли и защитникът Лукас Бералдо.

Другият тим от столицата - новакът ФК Париж, също се поздрави с победа над домакините от Брест с 2:1. Уилям Гьобелс и Венсан Маркети дадоха аванс на парижани преди почивката. Ромен дел Кастило върна едно попадение за Брест от дузпа, но това бе всичко за домакините. Отавио от ФК Париж получи червен картон в 84-ата минута, но тимът му запази трите точки до края на мача.

Мец не издържа в края и завърши наравно 1:1 с гостуващия Анже. Домакините дълго време водеха в резултата чрез Жан-Филип Гбамен. Абибу Диало пропусна дузпа за Мец в средата на второто полувреме. В последната минута Химад Абдели изравни за Анже, също от дузпа.

Аржентинецът Хоакин Паникели вкара много важен гол от дузпа за Страсбург в добавеното време, като тимът спечели с 1:0 срещу Льо Авър, което помогна на домакините да се задържат в топ 5 на класирането - с равни точки с третия Олимпик Лион. В добавеното време на мача Лукас Хогсберг ог Страсбург бе изгонен от терена заради втори жълт картон.