Братът на Мбапе донесе драматичен успех на Лил в Лига 1

Отборът на Лил направи късен обрат срещу Тулуза и се наложи в крайна сметка с 2:1 в мач от четвъртия кръг на френската Лига 1.

До 90-ата минута на двубоя резултатът бе 1:0 за "виолетовите", като Франк Магри откри резултата за в 51-ата минута.

В 80-ата минута резервата на гостите Алекс Воса бе изгонен с директен червен картон само осем минути, след като се бе появил на терена.

Десет минути по-късно Набил Бенталеб изравни за Лил от дузпа, отсъдена след намесата на системата ВАР. В деветата минута на добавеното време Осам Сахрауи от домакините стреля, а братът на Килиан Мбапе - Етан, засече топката в мрежата за 2:1.

Така Лил спечели нови три точки, с които временно излезе на първо място в Лига 1, като все пак има мач повече от Пари Сен Жермен и Олимпик Лион. Тулуза е на девета позиция в подреждането с 6 пункта.