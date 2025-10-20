БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

КЗК проверява президентската администрация заради медицинско оборудване от "Българската Коледа"

Чете се за: 00:37 мин.
У нас
кзк проверява президентската администрация заради медицинско оборудване българската коледа
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Администрацията на президента по жалба на фирма. Решението за образуване на открито производство е публикувано на интернет страницата ѝ.

Жалбата е подадена от "ТОП - Диагностика" ООД срещу решението на главния секретар на президента Румен Радев за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" (2024-2025 г.), разделена на 22 обособени позиции.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

#администрация на президента #медицинско оборудване #президенство #"Българската Коледа" #КЗК

Отборът по борба за хора със слухов дефицит се готви за Олимпиадата
Отборът по борба за хора със слухов дефицит се готви за Олимпиадата
С 2 лв. е поскъпнала потребителската кошница от 27 основни храни
Чете се за: 00:40 мин.
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики в "Денят започва"
Чете се за: 07:52 мин.
Променя се организацията на движение в участък на АМ "Тракия"
Чете се за: 02:20 мин.
Бай Славе, Царска България и следвоенната реалност - вдъхновението за филма "Чамкория"
Чете се за: 03:30 мин.
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
Чете се за: 03:42 мин.

Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди коалиционния съвет
Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Пловдив под прицел: Европрокуратурата влезе в общината заради обществена поръчка за 3 млн. лева
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
"Триумф на народа" - ВМРО-ДПНЕ с исторически пробив на...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Таксиметровите услуги в София може да поскъпнат с над 18% от януари
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
