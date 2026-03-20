Лъчезар Балтанов: Дано продължим по същия начин

Лъчезар Балтанов се надява Ботев Пловдив да продължи по същия начин до края на сезона в Първа лига след деветия успех. „Жълто-черните“ надвиха Славия с 1:0 на стадион „Александър Шаламанов“. Наставникът сподели, че пловдивчани ще опитат да спечелят всеки мач до края на сезона.

"Изключително важна победа. Важна реакция след поражението срещу Враца. Всеки мач е важен. Ще направим всичко възможно да спечелим всеки един мач до края. Показахме липса на концентрация в някои ситуации. Не се получиха тези удари от дистанция, дано в следващия двубой ни се получат“, каза той.

"Щастливи сме от победата, поздравяваме Франклин (Маскоте) за гола. Дано продължим по същия начин. Първо трябва да си починем малко. За някои играчи се насъбраха доста мачове. Ще имаме и контрола по време на паузата“, допълни Балтанов.