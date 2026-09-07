Лацио обърна Удинезе в края и продължи с перфектен актив в Серия А

Лацио постигна трета поредна победа от началото на сезона в Серия А, след като осъществи късен обрат за 2:1 при гостуването си на Удинезе. "Орлите“ изоставаха след попадение на Йеспер Карлстрьом в началото на второто полувреме, но Давиде Фратези възстанови равенството, а резервата Алберт Гудмундсон се превърна в герой с победен гол в 88-ата минута. Така отборът на Дженаро Гатузо събра пълен актив от девет точки, докато Удинезе остана с четири.

Гостите започнаха по-активно и още в петата минута Нуно Тавареш засече с глава центриране от корнер, но ударът му попадна право в ръцете на Мадука Окойе. Удинезе отговори в 12-ата минута с двойна възможност. Кийнън Дейвис стреля от наказателното поле, Христос Мандас отрази, а при добавката Хасан Камара също не успя да преодолее вратаря на Лацио.

В 21-вата минута столичани пропуснаха най-добрата си възможност преди почивката. След грешка в защитата на домакините Матия Дзакани преодоля Окойе и насочи топката към Андреа Пинамонти, но Джордан Земура Милър се намеси решително и предотврати попадението.

Първото полувреме завърши без голове, но само четири минути след подновяването на играта Удинезе нанесе своя удар. Дейвис изведе отлично Йеспер Карлстрьом, а капитанът на домакините завърши атаката с диагонален удар покрай Мандас за 1:0.

Полученото попадение принуди Лацио да увеличи оборотите. Гатузо реагира с включването на Матео Канчелиери и Тижани Нослин, а натискът на гостите постепенно се засили. В 62-рата минута удар на Фратези беше отклонен в корнер, а малко по-късно защитата на Удинезе оцеля при продължително разбъркване, в което Канчелиери, Фратези и Оливер Провстгорд опитаха да стигнат до изравняването.

Усилията на Лацио дадоха резултат в 75-ата минута. Дзакани проби отляво и изпрати топката към близката греда, където Фратези се хвърли и я прати в мрежата за 1:1. За халфа това беше трети пореден мач с гол за Лацио в Серия А.

Пет минути по-късно на терена се появи Гудмундсон именно на мястото на Фратези и смяната се оказа решаваща.

В 87-ата минута Лацио беше на сантиметри от пълния обрат, когато мощен далечен удар на Дзакани срещна гредата. Само минута по-късно обаче гостите стигнаха до второто попадение. Дохеки центрира отлично отляво, а Гудмундсон атакува топката с глава и преодоля Окойе за 2:1.

До края Удинезе не успя да отговори и Лацио удържа аванса си, за да запише трета победа в три шампионатни срещи. Римляните започват сезон в Серия А с три поредни успеха едва за трети път в историята си след кампаниите 1974/75 и 2012/13.