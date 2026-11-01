Лацио продължава да лети високо в Италия

Лацио еднолично оглави класирането в италианската Серия А след домакинска победа с 2:1 над Каляри в среща от 10-ия кръг. Играчите на Дженаро Гатузо стигнаха до успеха след победен гол на резервата Андреа Пинамонти в края. С успеха римските "орли" поведоха с три точки на върха в класирането пред втория Интер, който снощи загуби градското дерби от Милан с 1:3.

Каляри поведе с гол на М'бала Нзола в 20-а минута, но Лацио направи обрат с попадения на Густав Исаксен до почивката и на влезлия като резерва Андреа Пинамонти в 83-а минута.

Каляри доигра мача с 10 души, след като Адам Оберт получи втори жълт картон в края на мача.

Лацио има 28 точки и е начело в класирането. Римляните са непобедени в Серия А с девет победи и едно равенство. Каляри претърпя четвърта поредна загуба и е на 11-то място с 13 точки.

Фрозиноне надигра Торино с 2:0 и заема 6-о място в класирането с 20 точки. И двата гола паднаха след почивката: Фарес Геджемис откри резултата в 48-а минута, а в добавеното време Джакомо Кало вкара втори гол за Фрозиноне.