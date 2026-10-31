Милан надви Интер в Дерби дела Мадонина с голове през първата част

Милан победи Интер с 3:1 в Дерби дела Мадонина от 10-ия кръг на Серия А. "Росонерите" се поздравиха с трите точки с голове през първото полувреме.

Домакините откриха резултата на стадион "Сан Сиро" в Милано още в 4-ата минута. Кристиан Пулишич засече с глава центриране в наказателното поле на Диего Морейра.

"Росонерите" побързаха да удвоят преднината си и това се случи в 10-ата минута. Адриен Рабио стреля от движение след подаване по земя от ъглов удар на Диего Морейра.

Гостите намалиха изоставането си в 22-ата минута. Мануел Аканджи засече с глава центриране от корнер на Хакан Чалханоглу. Бранителят насочи топката към Алесандро Бастони, който се разписа с глава.

В края на първото полувреме възпитаниците на Рубен Аморим възобновиха аванса си от два гола. Диего Морейра бе точен от пряк свободен удар.

След почивката "нерадзурите" бяха по-активни в преден план и отправиха два точни изстрела, но Майк Менян се справи с тях и отборът му заслужено се поздрави с успеха.

Милан се изкачи до 4-ото място в класирането с актив от 21 точки. Интер се смъкна до втората позиция в подреждането с 25 пункта.