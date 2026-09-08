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Ламин Ямал: Спечелването на Шампионската лига е най-голямата ми мотивация

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Спорт
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Тази година може да се случи с играчите, които пристигнаха, сподели суперталантът на испанците.

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Ламин Ямал говори на пресконференция преди утрешното домакинство на Барселона срещу Фейенорд в първия мач от основната фаза на Шампионската лига.

„Няма по-голяма мотивация от това, че ми остава да спечеля Шампионската лига, това е най-специалният турнир. Тази година може да се случи с играчите, които пристигнаха – Гордън, Родри, Адейеми, Жоао Кансело. В днешния футбол, ако не тичаш, не печелиш. Това е“, каза Ямал.

„Капитанската лента? Това е гордост, прави ме отговорен и съм благодарен на съотборниците си, че ме избраха. На 19 години съм, но искам да бъда на висота. В отбора има добри примери. Рафиня е невероятен. Педри, Ерик, Френки също са на високо ниво. Това, което съм научил от тях, е най-доброто за отбора“, добави Ямал.

За „Златната топка“ Ямал каза: „Не зависи от мен, зависи от вас. Направихме страхотна година с Барса и националния отбор. Ще видим. Не мисля, че има нужда от кампания. Всеки може да мисли каквото си иска“.
/БД/

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #Ламин Ямал #ФК Барселона

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