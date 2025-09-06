БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:00 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ландо Норис даде най-добро темпо в последната тренировка в Италия

Чете се за: 00:57 мин.
Другият пилот на Макларън Оскар Пиастри остана трети, а между тях се нареди Шарл Льоклер.

Ландо Норис
Снимка: БТА
Ландо Норис отново беше най-бърз на пистата "Монца". След като даде най-добро темпо във втората свободна тренировка, британският пилот на Макларън беше над всички и в последния сеанс преди квалификацията по-късно днес.

Втори се нареди състезателят на Ферари Шарл Льоклер, а трети завърши Оскар Пиастри с Макларън.

В челната десетка попаднаха още световният шампион Макс Верстапен (Ред Бул), Джордж Ръсел (Мерцедес), Габриел Бортолето (Заубер), Люис Хамилтън (Ферари), Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Кими Антонели (Мерцедес) и Александър Албон (Уилямс).

Квалификацията за Гран При на Италия започва в 17:00, а състезанието утре е с начален час 16:00.

